Александр Панайотов, Владимир Кузьмин и балет «Каменный цветок»

На музыкальных площадках Екатеринбурга с 29 марта по 4 апреля выступят певцы Александр Панайотов, Владимир Кузьмин, Султан Лагучев, а также Татьяна Буланова. В музеях можно посетить экскурсию-расследование «Тайна дома Ипатьева», послушать лекцию о группе «Кино». В театрах — сходить на выступление поэтессы Татьяны Равиловой, на спектакль «Гамлет» в постановке Николая Коляда, а также увидеть новый балет «Каменный цветок» в «Урал Опера Балет». В кино — посмотреть фильмы Аньесы Варды «Счастье» и Джонлуки Йодиче «Падение короны». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Александр Панайотов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Певец Александр Панайотов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Концерты

В МТС Live Холле 29 марта состоится концерт Александра Панайотова. В программе концерта прозвучат как известные хиты: «Я слушал дождь», «Миллионы», «Необыкновенная, «Любовь, похожая на сон», «Не тревожь мне душу, скрипка», «Нереальная», так и новые песни. Стоимость билета — от 2,2 тыс. руб.

В Ельцин-центре 30 марта состоится камерный концерт «Прокофьев. Редкие цветы». В программе — редко исполняемые поздние сочинения Сергея Прокофьева, написанные после возвращения композитора в СССР, в том числе музыка из балета «Каменный цветок». Выступят пианист Герман Мархасин, солисты Урал Оперы и автор-ведущий концерта Богдан Королек. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 31 марта состоится концерт пианиста и композитора Антона Коновалова «Музыка в музее. Путешествие от Барокко до Авангарда». В программе прозвучат произведения Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, Шумана, Шуберта, Рахманинова, Чайковского, Сати и Десятникова. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Владимир Кузьмин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Музыкант Владимир Кузьмин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В киноконцертном театре (ККТ) «Космос» 1 апреля выступит Владимир Кузьмин. Певец и композитор, известный по таким песням, как «Сказка в моей жизни», «Странник», «Две звезды», «Сибирские морозы», «Я не забуду тебя», «Когда меня ты позовешь» и многим другим, исполнит свои знаменитые хиты, которые знают на всем постсоветском пространстве. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

В клубе EverJazz 1 апреля состоится концерт Макса Юдина (вокал) и Вячеслава Жижилева (фортепиано). В программе — джазовые версии песен Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Чета Бейкера, а также Бритни Спирс, Стинга и Элвиса Пресли. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 2 апреля состоится романс-шоу в исполнении Сергея Дудинского. Со сцены прозвучат произведения Пригожего, Певзнера, Булахова, Фельдмана, Высоцкого, Бабаджаняна, Паулса, Гладкова и других композиторов. Стоимость билета — от 1,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Татьяна Буланова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Певица Татьяна Буланова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ККТ «Космос» 3 апреля пройдет юбилейный концерт Татьяны Булановой. Певица исполнит свои знаменитые хиты, такие как «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многие другие. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 4 апреля состоится концерт Pino Sanna (Италия) и трио Александра Титова. В репертуаре Pino есть классические произведения легендарных авторов Антонио Жобима и Жоао Жилберто, а также известные итальянские и латиноамериканские песни. Именно их, а также боссу-нову, исполнят музыканты со сцены. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 4 апреля состоится выступление Султана Лагучева. Артист исполнит свои хиты, включая «Горький вкус», «Коронована мадам», «Люблю и ненавижу» и другие, в сопровождении музыкальной группы. Стоимость билета — от 3,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Бориса Ельцина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Музей Бориса Ельцина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставки

На платформе станции метро «Площадь 1905 года» 29 марта состоится экскурсия Елены Стариковой «Осторожно, двери открываются!». Участники узнают об уральских монументалистах, создавших «космическое» убранство станции «Проспект Космонавтов», рельефы на «Машиностроителей», кованые светильники на «Уральской» и флорентийские мозаики на революционные сюжеты в вестибюле станции. Стоимость билета на экскурсию (стоимость проезда в метро оплачивается отдельно) — 500 руб.

В Музее Бориса Ельцина 29 марта пройдет экскурсия-расследование «Тайна дома Ипатьева». Слушатели узнают о роли Бориса Ельцина в идентификации и захоронении останков царской семьи, а также благодаря фактам, свидетельствам и историческим документам смогут погрузиться в события июльской ночи 1918 года. Стоимость билета — 450 руб.

В Ельцин-центре 30 марта откроется выставка эскизов художника-постановщика Юлианы Лайковой к балету «Каменный цветок». «Урал Опера Балет» впервые экспонирует эскизы костюмов к готовящейся премьере. На выставке представлены новые сценические образы Катерины, Данилы, Хозяйки Медной горы и других персонажей. Экспозиция продолжит работу до 13 апреля, вход на нее свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граффити с изображением Виктора Цоя

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Граффити с изображением Виктора Цоя

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 2 апреля пройдет лекция Тимофея Чаплюка «"Кино" и музыка Виктора Цоя». На ней слушатели узнают о феномене группы «Кино», о том, как Цой стал кумиром миллионов, копировал ли он зарубежных исполнителей или был оригинальным артистом, чем занимался перед смертью и какие строил планы. Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли

Во Дворце культуры железнодорожников 30 марта впервые выступит современная поэтесса Татьяна Равилова в сопровождении музыканта и композитора Дмитрия Федорова с программой «А ты чего себя так не любишь?». Зрителей ждет сочетание стихов, музыки, танцев и экспрессии. Со сцены прозвучат проникновенные, чувственные строки о любви и женском счастье. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

На сцене Коляда-театра 1 апреля — спектакль «Гамлет» по трагедии Уильяма Шекспира. Дания в постановке Николая Коляды являет собой «нравственную помойку», где отрицается красота, где смешно и нелепо рассуждать о том, что хорошо, а что плохо, а человеком правит лишь низменный инстинкт. Гамлет предстает скорее как жертва, он не может не чувствовать, что мучители сильнее его. Гамлет оказывается беззащитным в мире, который лишен смысла и совести. Стоимость билета — от 900 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр юного зрителя (ТЮЗ) в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Театр юного зрителя (ТЮЗ) в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Екатеринбургском Театре юного зрителя 2 апреля состоится открытая репетиция нового спектакля «Операция "Пушкин"» по пьесе Сергея Казанцева. По сюжету, в день дуэли с Дантесом в доме Пушкина появляются два странных человека, которые, представившись посланниками из XXIII века, предлагают ему спастись, отправившись с ними в «светлое будущее». Несмотря на все их уговоры, Пушкин отказывается. Жанр спектакля предполагает включение зрителей в развитие сюжета. Показ пройдет в репетиционном зале. Стоимость билета — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артисты "Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артисты "Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») 4 апреля состоится премьера балета «Каменный цветок». Создатели спектакля отталкивались от мифологии сказов Павла Бажова, дополнив ее музыкой Сергея Прокофьева. Постановка рассказывает об особом «уральском народе», а также о том, как не окаменеть, если вокруг вырастают каменные цветы. Стоимость билета — 8 тыс. руб.

В ККТ «Космос» 4 апреля состоится танцевальное шоу-гранд «История в отеле». Сюжет на сцене разворачивается в интерьерах роскошного отеля, повествуя зрителям о жизни постояльцев. Шоу создано Денисом Тагинцевым, победителем «Танцев со звездами», и Егором Перегудовым, обладателем премии «Хрустальная Турандот». В качестве сопровождения участники проекта «Голос»: Георгий Юфа и Ксения Коламбацкая исполнят хиты Maneskin, Prodigy, ABBA, Ennio Morricone и других групп. Стоимость билета — от 1,4 тыс. руб.

В Свердловском государственном академическом театре 4 апреля покажут один из новых спектаклей «Вредный элемент» по пьесе Василия Шкваркина. В центре истории — безработный актер Щукин с дочерью Лидой, его коллега Надрыв-Вечерний и молодой писатель Травлин, которые переживают непростые времена. Однажды в их квартире появляется коммерсант Наважин, после чего случается череда нелепых ситуаций с торжеством справедливости в духе мольеровского «Тартюфа». Стоимость билета — от 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре 29 марта состоится показ фильма Аньес Варда «Счастье» на французском языке с русскими субтитрами. В центре фильма, являющегося одним из самых поэтичных по монтажу в истории кино, — любящий муж и отец, которые, повстречав другую женщину, пытается объяснить жене, что две женщины означают для него больше счастья, чем одна. Стоимость билета — 400 руб.

В Ельцин-центре с 3 по 9 апреля покажут фильм Ноэми Мерлан «Девушки на балконе». «Черная» комедия, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года, повествует о подругах, которые спасаются от жары на балконе и тайно любуются красавцем-соседом. Они получают приглашение в гости от незнакомца и отправляются в дом напротив, еще не подозревая, что вечеринка окончится кровавым финалом. Стоимость билета — 350 руб.

В Ельцин-центре с 3 по 9 апреля состоится показ фильма Джонлуки Йодиче «Падение короны» на французском языке с русскими субтитрами. Мелодрама, действие которой происходит в XVIII веке во время Французской революции, расскажет о заключенной семье Людовика XVI и впервые оказавшейся уязвимой Марии-Антуанетте. Она боится за свое будущее и судьбу короны. Стоимость билета — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева