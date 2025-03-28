В Ростовском МКР «Суворовский» появится музей под открытым небом

В Ростове-на-Дону будет разработан проект музея под открытым небом в микрорайоне «Суворовский». Завершить проектирование и приступить к основным работам планируется к концу 2025 года, сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По его словам, музей с тематическими арт-объектами расположится в парке культуры и отдыха имени 70-летия Победы. В рамках проекта планируется создать три экскурсионно-познавательных маршрута: «История российского государства от его зарождения до наших дней», «История донского края» и «Военная история России».

«Маршруты будут сопровождаться развернутыми инсталляциями, аудио экскурсиями и изображениями с дополненной реальностью»,— отметил Александр Скрябин.

Николай Аксенов