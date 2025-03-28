«То, что сделал Горди Хоу, можно считать фантастикой»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о карьере Александра Овечкина, Яромира Ягра, Криса Челиоса и других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеист Горди Хоу.

Фото: Getty Images / Sporting News Хоккеист Горди Хоу.

Фото: Getty Images / Sporting News

Хоккей — вид спорта, который сейчас в центре внимания по крайней мере двух стран — России и США. Александр Овечкин идет на бомбардирский рекорд Уэйна Гретцки, который называли «вечным». Конечно же, без разговоров о возрасте форварда «Вашингтон Кэпиталс» не обходится.

В сентябре этого года Александру исполнится 40 лет. Вопрос о том, останется ли россиянин в деле после того, как контракт в НХЛ завершится, многим не дает покоя. Ведь в хоккее были игроки, которые держались на пике очень долго. Из наших соотечественников на высочайшем уровне выступал Игорь Ларионов — до 43 лет. Причем в десятке рейтинга самых возрастных игроков Национальной хоккейной лиги «профессор», как называли нападающего, занимает всего лишь 10-е место.

А игроки первой тройки удивляют своими достижениями. На третьей позиции чех Яромир Ягр. Он выступал в Национальной хоккейной лиге почти до 46 лет. Но самое невероятное, что после возвращения на родину продолжил карьеру и выходит на лед до сих пор. Последнюю шайбу за свой клуб из города Кладно он забросил в возрасте 52 лет и 63 дней. Но чемпионат Чехии — это не НХЛ. Так что переходим ко второй позиции, которую занимает американец Крис Челиос. 48 лет 71 день на высочайшем уровне и три Кубка Стэнли, причем первый 1986-м, а третий — в 2008-м, потрясут кого угодно.

Но то, что сделал другой представитель США, Горди Хоу, можно считать фантастикой. Он играл на высшем уровне до 52 лет. Нападающий даже умудрился поиграть со своими сыновьями. 33 сезона на высочайшем уровне и 23 матча всех звезд делают его самым возрастным хоккеистом в истории. Причем в 69 лет Хоу вышел на одну смену в составе клуба международной хоккейной лиги «Детройт Вайперс» и стал единственным игроком, который проводил матчи в шести разных десятилетиях — с 40-х по 90-е. И этот рекорд уже точно никто не сможет побить.

Владимир Осипов