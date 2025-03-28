На Дону ФСБ задержала инспектора Ространснадзора при получении взятки

Инспектор межтерриториального управления Ространснадзора по ЮФО задержан при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно сообщению, в марте 2025 года у перевозчика на стационарном посту весового контроля «Аюта» сотрудниками Ространснадзора был выявлен перегруз транспортного средства.

В момент остановки грузовика сотрудники надзорного ведомства потребовали от водителя 5 тыс. руб. за то, чтобы они «не заметили» нарушение. Водитель отказался и нарушение было зафиксировано документально.

Когда представитель фирмы-перевозчика прибыл в МТУ Ространснадзора по ЮФО для составления административного протокола, один из сотрудников сообщил ему, что административный штраф по выявленному нарушению составляет 375 тыс. руб., но можно «решить вопрос» за 150 тыс. руб.

В итоге сотрудник МТУ Ространснадзора был задержан с поличным при незаконном получении денежных средств.

В отношении главного государственного инспектора МТУ Ространснадзора по ЮФО возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 «Получение взятки» УК РФ.

Сергей Иванов