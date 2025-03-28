Инфекционной корпус детской больницы в Барнауле отремонтируют за 581 млн рублей

В Барнауле объявлен аукцион по выбору подрядчика для выполнения капремонта инфекционного корпуса КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства». Начальная цена контракта составляет 581,6 млн руб., заказчиком выступило само медучреждение. Итоги аукциона подведут 10 апреля, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет отремонтировать помещения с цокольного по четвертый этажи, в том числе выполнить облицовку стен и потолков, заменить напольное покрытие, окна и двери, а также элементы отопления и водоотведения. Завершить все работы необходимо до конца 2026 года.

Гарантия качества на результат выполненной работы составляет не менее пяти лет.

Лолита Белова