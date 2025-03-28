В Самарской области гендиректора сельскохозяйственного предприятия подозревают в мошенничестве

Следственный отдел по Новокуйбышевску возбудил уголовное дело в отношении генерального директора муниципального унитарного сельскохозяйственного производственного предприятия по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2016 года по 2024 год генеральный директор давал указания бухгалтеру внести в приказы сведения о начислении ему премиальных выплат. Делалось это, «минуя установленную процедуру согласования с исполнительными органами» Волжского района.

За указанный период подозреваемому необоснованно выплачены в качестве поощрений более 4,118 млн руб. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельства и возмещения ущерба

Руфия Кутляева