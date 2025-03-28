Энергетика будущего, инвестиции в недвижимость и корпоративные закупки

Разработка новых технологий, вопросы финансирования и меры государственной поддержки, международное сотрудничество, трансформация финансовой стратегии бизнеса под новые запросы внешнего мира — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербургский международный форум труда

Фото: Санкт-Петербургский международный форум труда / форумтруда.рф Санкт-Петербургский международный форум труда

Фото: Санкт-Петербургский международный форум труда / форумтруда.рф

IX Санкт-Петербургский международный форум труда пройдет 2–4 апреля в КВЦ «Экспофорум». Это крупнейшая на Евразийском пространстве дискуссионная площадка, где рассматривается весь спектр вопросов рынка и экономики труда, создание систем кадрового обеспечения и обмена лучшими HR-практиками и методиками, модернизация государственной Службы занятости, формирование общего рынка труда стран СНГ. Форум объединяет представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования, профсоюзов. Мероприятия проходят в форматах пленарных сессий, заседаний, конференций, панельных дискуссий, секций, круглых столов, мастер-классов и практикумов. Сопутствующими событиями традиционно станут Молодежный международный форум труда и выставка КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. Безопасность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конференция «Вместе Медиа. Контент»

Фото: Полина Гришаева Конференция «Вместе Медиа. Контент»

Фото: Полина Гришаева

Конференция «Вместе Медиа. Контент» будет проходить в здании Канатного цеха (корпус НИУ ВШЭ) 3 и 4 апреля. Представители медиасообщества, PR-отрасли и бизнеса обсудят тренды в создании и дистрибуции контента для СМИ и соцсетей. Участники конференции узнают, как развиваются медиа и диджитал-индустрия с внедрением ИИ и новыми скоростями потребления контента в рамках тематических секций: «Органический контент», «Инструменты ИИ для медиа», «Мультиформатные медиа и дистрибуция контента», «Монетизация контента». Также пройдут круглые столы и практикумы с участием спикеров из федеральных и региональных СМИ, представителей бизнеса и крупных брендов. В ходе конференции будут подведены итоги конкурса для региональных редакций «Вместе Медиа» и конкурса студенческих редакций «УниверСити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский международный энергетический форум

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Российский международный энергетический форум

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В КВЦ «Экспофорум» 9–11 апреля состоится Российский международный энергетический форум. В деловой программе — пленарное заседание «Энергетика будущего: устойчивое развитие, инновации и глобальные вызовы»; круглый стол «Перспективная модель развития конкуренции на розничных рынках электроэнергии (мощности)»; конференции «Генсхема-2042: как сбалансировать запросы энергетики с возможностями экономики» и «Оборудование для инженерных систем современного мегаполиса: обеспечение надежности и безопасности эксплуатации»; панельная дискуссия «Технологический суверенитет в оборудовании для генерации», где будут обсуждаться, в частности, разработка новых технологий, вопросы финансирования и меры государственной поддержки, международное сотрудничество для обмена опытом и технологиями в области оборудования для генерации электроэнергии. В рамках форума будет работать выставка «Энергия победы. Восстановление». Экспозиция станет данью памяти героическому труду энергетиков, которые внесли неоценимый вклад в сохранение и восстановление энергосистемы Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международная выставка «ИнтерСтройЭкспо»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Международная выставка «ИнтерСтройЭкспо»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Международная выставка «ИнтерСтройЭкспо» пройдет 15–17 апреля в КВЦ «Экспофорум». Участники представят продукцию для жилого, коммерческого, инфраструктурного и промышленного строительства, цифровые решения для девелоперов, инженерное, лифтовое и подъемное оборудование, системы кровли, металлопродукцию, системы мониторинга в строительстве и многое другое. В деловой программе — конференции «Актуальные технологии в отоплении и водоснабжении. Проблемы и их решение. Рынок инженерных систем сегодня»; «Культурное наследие. Сохранение через развитие и развитие через сохранение»; «Здания жилые и общественные. Инновационное оборудование инженерных систем», а также практические дискуссии, сессии и мастер-классы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Круглый стол ИД «Коммерсантъ»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Круглый стол ИД «Коммерсантъ»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ИД «Коммерсантъ» 17 апреля проводит круглый стол «Инвестиции в коммерческую недвижимость». В числе вопросов для обсуждения — инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости; апартаменты как драйвер рынка; рынок инвестиций в офисную недвижимость; цифровизация строительства коммерческой; динамика спроса и предложения на объекты стрит-ритейла.

Выставка «Строим дом», посвященная строительству, ремонту и дизайну, состоится в КВЦ «Экспофорум» 19 и 20 апреля. Основные тематические направления: мебель, стройматериалы, интерьерный дизайн, деревянное домостроение, комплектующие и фурнитура, камины, жилая недвижимость, отделочные материалы, ремонт. Также будут представлены варианты архитектурного проектирования; инженерные системы — отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация; природные строительные материалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум-выставка «Госзаказ»

Фото: форум-выставка «Госзаказ» Форум-выставка «Госзаказ»

Фото: форум-выставка «Госзаказ»

Юбилейный XX форум-выставка «Госзаказ» впервые пройдет в Петербурге 23–25 апреля в КВЦ «Экспофорум». В ходе мероприятия состоятся специальные секции по вопросам закупок, в том числе в сферах здравоохранения, образования, строительства, транспорта, энергетики, цифровой экономики. Впервые на форуме пройдет специальная сессия, посвященная вопросам подтверждения производства российской промышленной продукции на различных этапах закупок. Будут организованы консультационные пункты для разъяснения актуальных вопросов и методической помощи потенциальным участникам корпоративных закупок. Общественные объединения производителей и предпринимателей покажут примеры эффективного встраивания предприятий и организаций в цепочки кооперации, реализуемые крупными российскими промышленными предприятиями. На масштабной экспозиции производители получат возможность напрямую демонстрировать свою продукцию главным распорядителям бюджетных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум финансовых директоров ИД «Коммерсантъ»

Фото: Дмитрий Многолет Форум финансовых директоров ИД «Коммерсантъ»

Фото: Дмитрий Многолет

В отеле «Коринтия Санкт-Петербург» 24 апреля ИД «Коммерсантъ» организует VI Ежегодный форум финансовых директоров. В повестке — поиск ответов на актуальные вопросы: как трансформировать финансовую стратегию бизнеса и стратегическую роль CFO под новые запросы внешнего мира: инвесторов, потребителей, банков; как компаниям выстроить схему работы с контрольными службами; как смотрят CFO на кризис через призму возможностей и др. Эксперты расскажут о тенденциях на рынке и поделятся практическими примерами и стратегиями, которые успешно применяются ведущими компаниями. На форуме ИД «Коммерсантъ» встретятся топ-менеджеры крупного и среднего бизнеса, финансовые директора и советники, руководители департаментов риск-менеджмента, бюджетирования, планирования российских и иностранных компаний.

Подготовила Елена Федотова