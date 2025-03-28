В Госдуме одобрили новые штрафы за сломанные ограждения на железной дороге

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению законопроект, увеличивающий штрафы за повреждение ограждений в метрополитене и вдоль железнодорожных путей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Речь о поправках к ст. 11.1 КоАП. Сейчас за повреждение ограждений гражданам грозит штраф 300–500 руб., в проекте предлагается увеличить его до 1–3 тыс. руб., а если нарушение зафиксировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 3–5 тыс. руб.

Законопроект был подготовлен Мосгордумой и принят в январе 2025 года в первом чтении. Авторы поправок указывают на то, что штрафы по ст. 11.1 КоАП не пересматривались с 2007 года. Они также ссылаются на статистику ОАО РЖД за восемь месяцев 2024 года о 1,1 тыс. случаев получения травм гражданами на объектах железнодорожной инфраструктуры: большинство инцидентов связано с «выходом на пути в неустановленном месте». Законопроект уточняет понятие «неустановленного места», в частности, за переход по пешеходному переходу через пути при запрещающем сигнале светофора граждан предлагается штрафовать на 500 руб.

Ко второму чтению законопроекта некоторые штрафы решено скорректировать. В первоначальном тексте поправок говорилось, что должностные лица за повреждение путевых объектов и ограждений, а также защитных лесонасаждений должны наказываться штрафами в 3–5 тыс. руб. Ко второму чтению вилку штрафов для этой категории предложено поднять до 5–10 тыс. руб., а для нарушителей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 20–50 тыс. руб. (против первоначально предложенных 5–7 тыс. руб.).

Планируется также увеличение штрафов по ч. 4 ст. 11.1 КоАП РФ о нарушении правил проезда гужевым транспортом и правил выпаса скота близ железнодорожных путей. Сейчас гражданам за это нарушение грозит предупреждение или штраф 100 руб., должностным лицам — 100–300 руб. В комитете предлагают повысить санкции для граждан (до 1 тыс. руб.) и должностных лиц (до 3–5 тыс. руб.), а заодно ввести наказание для юрлиц (штраф 30–50 тыс. руб.).

Иван Тяжлов