Зампредседателя правления Сбербанка призвал обязать банки бороться с дроппингом

Гражданам России вернули со счетов мошенников более 1 млрд руб. с начала года благодаря совместной работе Сбера, кредитных организаций и правоохранительных органов по блокировке денег на счетах дропперов, заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сбербанк Фото: Сбербанк

«Сбер занимается работой по возврату средств со счетов дропов по своей инициативе. Мы вырабатываем эффективные механизмы возврата денег. Однако банки являются одними из участников всей системы противодействия мошенничеству. В этой системе участвуют и операторы связи, и маркетплейсы, и МВД, и государственные сервисы (Госуслуги)»,— сказал господин Кузнецов.

Он добавил, что необходим системный подход к решению проблемы: «Требуется глубокая проработка законодательного закрепления обязанности по борьбе с дропами для всех банков, вовлечение в эту работу всех заинтересованных организаций и ведомств, а также кардинальная перестройка процессов взаимодействия между всеми участниками».