После реконструкции Дворец спорта в Ростове сможет вместить до 4 тысяч человек
В этом году планируется завершить капитальный ремонт Дворца спорта в Ростове-на-Дону и благоустроить прилегающую территорию. После модернизации вместимость дворца увеличится до более чем 4 тыс. мест, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Фото: «Ъ-Юг»
Глава региона Юрий Слюсарь поддержал инициативу молодежи, предложившей создать пространство для тренировок вокруг Дворца спорта. Вместе с ними обсуждались проекты скейтпарка, площадок для воркаута и кросфита, а также зоны с трибуной для просмотра спортивных трансляций.