После реконструкции Дворец спорта в Ростове сможет вместить до 4 тысяч человек

В этом году планируется завершить капитальный ремонт Дворца спорта в Ростове-на-Дону и благоустроить прилегающую территорию. После модернизации вместимость дворца увеличится до более чем 4 тыс. мест, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Глава региона Юрий Слюсарь поддержал инициативу молодежи, предложившей создать пространство для тренировок вокруг Дворца спорта. Вместе с ними обсуждались проекты скейтпарка, площадок для воркаута и кросфита, а также зоны с трибуной для просмотра спортивных трансляций.

Николай Аксенов