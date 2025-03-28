В Чебоксарах возбудили дело после того как шесть лет не давали квартиру сироте

В Чебоксарах после визита молодого человека, оставшегося сиротой, на личный прием к руководителю СУ СКР по Чувашской Республике Александру Полтинину было инициировано уголовное дело по факту длительного необеспечения жильем. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах возбудили дело из-за долгого необеспечения жильем ребенка-сироты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чебоксарах возбудили дело из-за долгого необеспечения жильем ребенка-сироты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, сотрудники администрации Чебоксар, ответственные за предоставление жилья детям-сиротам, не обеспечили жилым помещением потерпевшего, хотя он был включен в очередь и имел соответствующее право с 2019 г. До настоящего времени жилье ему так и не выделили.

Расследование дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) находится на контроле руководства следственного управления.

Артём Дергунов