Типографию Кудрявцева и церковь Святой Троицы отреставрируют в Красноярске

Администрация Красноярска объявила тендер на реставрацию церкви Святой Троицы 1728 года постройки на ул. Московская. Стоимость контракта составила более 305 млн руб., указывается на сайте госзакупок. Также объявлен аукцион на восстановление типографии и редакции Емельяна Кудрявцева (1888 год постройки) за 218 млн руб. Обе постройки имеют статус объектов культурного наследия.

В рамках первого контракта победителю торгов предстоит провести в церкви реставрацию интерьеров, полов, восстановить наружные и внутренние двери, утраченные ярусы колокольни, а также декор фасадов наличников, карнизной и цокольной частей. Также необходимо заменить внутренние и наружные инженерные системы и системы бытовой канализации. Выполнить демонтаж здания трапезной, хозпостроек и отдельных конструктивных элементов церкви.

В рамках благоустройства территории подрядчик обязан организовать понижение рельефа вокруг здания церкви Святой Троицы на площади более 2,5 тыс. кв. м., восстановить каменную ограду с воротами и калитками, обустроить площадки, тротуары проезд на площади более 1,9 тыс. кв. м. и провести озеленение территории на площади более 1,6 тыс. кв. м. и посадить деревья. Контракт необходимо выполнить до 30 ноября 2026 года.

Победителю второго тендера необходимо восстановить трехэтажную типографию на пр. Мира. В частности, нужно установить противопожарную стенку, венткамеры, кондиционеры, восстановить ранее демонтированные дымовые трубы и фасады здания. Также проект предполагает установку электрооборудования и прокладка электропроводки, полная замена внутренней системы водоснабжения и восстановление покрытий прилегающей территории. Срок сдачи работ определен до 30 ноября 2027 года.

Александра Стрелкова