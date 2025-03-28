Ностальгия и отдых: «ЛитРес» и «Ростелеком» узнали, почему взрослые выбирают детский контент

В рамках ежегодной Недели детской книги «Ростелеком. Книги» и сервис «ЛитРес» опросили своих взрослых пользователей и узнали, почему им интересны детские и подростковые произведения. В исследовании приняло участие более 800 респондентов старше 18 лет. Результаты показали высокую востребованность детского контента среди взрослой аудитории вне зависимости от наличия у них детей.



Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком" в Башкортостане

По данным опроса, значительная часть респондентов (87 % родителей и 90 % бездетных) регулярно обращаются к детскому контенту. Наиболее популярным видом такого контента у взрослых оказались мультфильмы (48 % опрошенных) и книги (43 %), преимущественно в жанрах фэнтези и приключений.

Разновидность досуга (26 %), ностальгия по детству (17 %) и напоминание о настоящих ценностях (16 %) — вот три главные причины, по которым семейные люди останавливают свой выбор на детском контенте. Респонденты без детей чаще всего выбирают такие произведения для того, чтобы отдохнуть (42 %).

Неинтересные темы и вопросы (53%) и несоответствие возрасту или социальному статусу (42%) стали основными причинами отсутствия интереса к детскому контенту у оставшихся респондентов. Исследование также показало также, что 63 % опрошенных негативно относятся к современным интерпретациям привычных детских персонажей.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских проектов «Ростелекома»:

«Все мы родом из детства — эта фраза известна каждому, но от этого она не теряет своей актуальности. Возвращаясь к произведениям, которые мы читали еще в детстве, неожиданно находишь ответы на волнующие нас, взрослых, вопросы. А наш сервис “Ростелеком. Книги” насчитывающий несколько тысяч электронных и аудиокниг, позволяет в любой момент перечитать любимое детское произведение».

Неделя детской книги — это ежегодная акция, направленная на популяризацию чтения среди юной аудитории и продвижение литературы для младшего возраста.

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Группа компаний «ЛитРес» включает бренды «ЛитРес», MyBook, LiveLib, «ЛитРес: Самиздат», «ЛитРес: Чтец» и «ЛитРес: Библиотека».

«ЛитРес» — лидер на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта litres.ru насчитывает более 1 млн электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых более 238 тыс. бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 17 тыс. новых книг.

MyBook — книжный сервис по модели подписки, который открывает доступ к каталогу из 290 тыс. электронных и аудиокниг: от художественных до научно-популярных книг и деловой литературы.

LiveLib — это крупнейший книжный рекомендательный сервис на русском языке с 6 млн аудиторией. Позволяет создавать личные коллекции, выбирать и обсуждать книги. На сайте более 38 млн оценок пользователей и более 2 млн рецензий как на новинки, так и на классические издания.

«ЛитРес: Самиздат» — издательская платформа для digital-авторов с бесплатным доступом к 30 миллионам читателей. Уже более 45 тыс. авторов выбрали сервис для публикации своих произведений. Произведение можно выкладывать и по главам в сериальном формате в рамках проекта «ЛитРес: Черновики». Когда текст будет загружен, книга попадет в крупнейшие онлайн-магазины и книжные сервисы: «ЛитРес», Ozon, MyBook, Google Play, iBooks и другие (всего более 100 площадок).

«ЛитРес: Чтец» — проект, где любой желающий может стать «голосом» книги и получить авторские отчисления с продажи каждого озвученного им произведения. На данный момент в сервисе более 11 тыс. активных чтецов и 2 млн проданных экземпляров книг.

«ЛитРес: Библиотека» — проект, с помощью которого государственные публичные библиотеки могут выдавать своим посетителям электронные и аудиокниги, читатели при этом могут брать любые книги из ассортимента сроком до 14 дней.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других направлений. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане