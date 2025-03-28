Минтранс планирует запустить морское сообщение из Сочи

Министерство транспорта России изучает перспективы запуска регулярного пассажирского морского сообщения из Сочи по различным направлениям, в том числе в Абхазию. Об этом сообщил глава ведомства Роман Старовойт в интервью телеканалу «Россия-24».

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«Мы планируем и Сочи, есть варианты выхода в Абхазию, это уже международное движение. В принципе, я считаю, что это, безусловно, будет интересно для россиян»,— заявил министр.

Господин Старовойт уточнил, что хотя организация таких маршрутов находится в компетенции администрации Сочи, Минтранс намерен оказать всестороннюю поддержку. Для координации работы по реализации инициативы недавно было принято решение создать специальную рабочую группу или проектный офис.

По словам главы Минтранса, к проекту планируется привлечь частный бизнес, который уже располагает необходимыми судами и выражает готовность выйти на эти линии. Однако для запуска требуется совместно с администрацией Сочи рассчитать потенциальный пассажиропоток и обеспечить окупаемость маршрутов.

Ранее Минтранс уже сообщал о планах возобновить регулярное морское прибрежное сообщение на Черном море в навигацию в 2025 году. Опыт 2024 года показал востребованность таких перевозок: на линии Сочи — Анапа — Сочи судно «Ялта» с 9 июня по 24 июля перевезло более 5 тыс. человек, а судно «Севастополь» на маршруте Новороссийск — Геленджик — Сочи с мая по октябрь обслужило около 30 тыс. пассажиров.

Мария Удовик