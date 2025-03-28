Теплая погода ожидается в Удмуртии в выходные дни

В предстоящие выходные и в начале следующей недели в Удмуртии ожидается тихая погода с небольшой и переменной облачностью, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Осадков не предвидится, однако в отдельных районах возможны туман утром и в ночью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Температура воздуха будет соответствовать климатическим нормам второй декады апреля: ночью ожидается -1..-6°С, днем — +7..+12°С. В середине недели на погоду региона повлияет южный циклон, что принесет ветер и дожди, температурный фон при этом останется повышенным.

В южной части республики отмечается подъем уровней воды, максимальный суточный подъем зафиксирован на реке Вала — на 22 см. Прогнозируется дальнейший рост уровней воды на всех реках Удмуртии.