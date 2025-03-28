Эксперты «Интерлизинга» рассказали о рисках и перспективах развития лизинговой отрасли

20-21 марта в Москве прошла конференция «Риск-менеджмент, страхования, внутренний контроль, аудит, комплаенс — 2025», организованная Объединенной лизинговой ассоциацией. В рамках мероприятия участники рынка и эксперты обсудили общую макроэкономическую ситуацию, пути управления рисками на рынке и нюансы работы лизинговых компаний в новых условиях.



Директор по рискам компании «Интерлизинг» Олег Храмовский основной проблемой развития отрасли выделил перегрузку стоков: «Рынок переполнен ими. Это может сыграть злую шутку с классическим лизинговым продуктом. Поэтому мы должны глубже анализировать бизнес-модели клиентов и учиться работать эффективнее со стоком, чтобы избежать рисков».

«Интрелизинг», например, в рамках работы по рискам сделал акцент на трех направлениях: работа с данными, развитие моделинга и машинного обучения для риск-менеджмента, а также создание экосистемы. «Разворот» в сторону цифровизации и продуктивности в принципе стали основными направлениями риск-менеджмента компании. «Я верю, что лизинг должен двигаться в сторону цифровизации и моделирования. Это сделает отрасль сильнее»,— подчеркнул Олег Храмовский.

По словам директора по связям с инвесторами компании «Интерлизинг» Николая Алексеева, 2024 год подтвердил не все прогнозы и ожидания по стоимости фондирования и денежно-кредитной политике Банка России: «Те, кто не использовал хеджирующие инструменты, столкнулись с убытками и вынуждены были пересматривать ставки для клиентов. А это всегда ставит под угрозу работу и репутацию лизинговых компаний».

При этом, отметил господин Алексеев, фондирование через рынок капитала стало дороже: при ключевой ставке в 21% фактическая стоимость заимствований достигала 26%. Несмотря на это, динамика на облигационном рынке среди лизинговых компаний остается положительной и формирует отложенные возможности. Согласно последней статистике ЦБ, число активных клиентов на инвестиционном рынке увеличивается. За прошедший год в коммерческие облигации было проинвестировано 859 млрд руб. «Несмотря на сложности, 2024 год стал успешным для нас: объем выпуска облигаций превысил ожидания, а объем размещения рыночных лизинговых компаний составил 127 млрд руб. Однако регуляторные риски, такие как новые требования к резервам и ограничения для частных инвесторов, создают дополнительные вызовы»,— добавил Николай Алексеев.

ООО «Интерлизинг»