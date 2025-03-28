Законопроект Курултая Башкирии о фонограммах рекомендовали отклонить

Комитет Государственной Думы по экономической политике рекомендовал отклонить проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О рекламе», разработанный Курултаем Башкирии.

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В заключении по законопроекту отмечается, что права потребителей при проведении зрелищно-развлекательных мероприятий в должной мере уже отрегулированы федеральным законом. Так, на рекламу развлекательных мероприятий, на которых используются в том числе фонограммы, в полной мере распространяются нормы ч. 7 ст. 5 Федерального закона о недопустимости рекламы, в которой искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители.

Как сообщал «Ъ-Уфа», законопроект был внесен Курултаем в Госдуму в июне 2024 года. Депутаты республиканского парламента предлагали дополнить закон «О рекламе» статьей, предусматривающей обязанность указывать в рекламных материалах, афишах и билетах информацию об использовании фонограммы во время зрелищных мероприятий.

Также законопроектом предлагалось обязать исполнителей и творческих коллективы «обеспечить надлежащее поведение»: не допускать противоречащих установленным в обществе моральным нормам поступков, непристойных и оскорбительных образов, ненормативной лексики, оскорбительных выражений, употребления алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Во время осенней сессии в октябре 2024 года законопроект был возвращен Курултаю на доработку.

Майя Иванова