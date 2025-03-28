Водитель электросамоката погиб в ДТП в Камбарском районе Удмуртии
Водитель электросамоката погиб в ДТП в Камбарском районе Удмуртии. Авария произошла около 12:12 на трассе Сарапул—Нефтекамск, сообщает 1-й отдел региональной Госавтоинспекции.
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Неустановленный водитель электросамоката Kugoo при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», который двигался по главной дороге под управлением 38-летнего местного жителя.
В результате ДТП водитель электросамоката получил смертельные травмы. Личность погибшего устанавливается, на месте происшествия работают сотрудники полиции.