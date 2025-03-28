Курганца осудили за призывы к насилию над людьми других национальностей

Курганский городской суд признал виновным местного жителя в публичных призывах в интернете к осуществлению экстремистской деятельности и насилию над людьми иных национальностей (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Его приговорили к году принудительных работ с лишением права заниматься администрированием сайтов и мессенджеров на год, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.

Суд установил, что с августа 2022 года по июль 2024-го местный житель размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» материалы с призывами к экстремистской деятельности, а также к враждебным и насильственным действиям в отношении людей других национальностей. Одна из публикаций была посвящена сотруднику Российской академии наук с указанием его этнической принадлежности.

Виталина Ярховска