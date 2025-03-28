Ростовский суд отправил в колонию хакера, атаковавшего сайт ПНИПУ

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор местному жителю Игорю Каражу, обвинявшемуся в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Об этом сообщает «Ъ — Ростов-на-Дону» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как было доказано в суде, в июне 2023 года Игорь Каража с помощью личного ноутбука тестировал возможные уязвимости веб-ресурсов российских учебных заведений. Он смог получить доступ к панели администраторов ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет», ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и другим, после чего модифицировал и копировал информацию с этих ресурсов. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы и штрафа в размере 500 тыс. руб.