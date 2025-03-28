Минцифры Самарской области запустил онлайн-сервис для бронирования путевок в детский лагерь

Министерство цифрового развития и связи Самарской области совместно с министерством социально-демографической и семейной политики региона создали на портале государственных услуг gosuslugi.samregion.ru сервис бронирования путевок в детские летние оздоровительные лагеря. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Процесс бронирования детских путевок на сайте suprema63.ru не предполагал онлайн-оплаты части стоимости путевки и не исключал личного посещения центров социального обслуживания населения для предоставления документов. Теперь платформа стала более удобной и простой в использовании»,— говорится в сообщении.

В прошлом году зампредседателя совета депутатов Октябрьского района Самары Дмитрий Асеев сообщил, что сайт suprema63.ru не работал в дни, выделенные на бронирование путевок. Подать заявку можно было 20, 21 и 22 апреля, при этом с 9:00 20 апреля сайт был недоступен.

Отправить заявку через новый сервис можно будет с 25 апреля. Седьмого апреля откроется возможность заполнения черновика заявления.

Сабрина Самедова