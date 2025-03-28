Фотовыставка, рок-концерт, джаз и «дружеский» квиз

В предстоящие субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут в «Центре Истинных Ценностей» увидеть выставку черно-белых фото со всей России, посетить юбилейный концерт рок-группы Neverlove, послушать популярный в городе джазовый коллектив «Квартет Евгения Соколовского». Также желающие могут запланировать поход в кино или в ресторан, на испанский гастроужин либо поиграть в квиз по мотивам сериала «Друзья». Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

29 марта в 19:00 в джаз-клубе «Эссе» (ул. Красноармейская,166) выступит коллектив «Квартет Евгения Соколовского». Солист — тенор-саксофонист Евгений Соколовский. В программе — авторские произведения «в оригинальных аранжировках». Стоимость билетов — 1200 руб. (6+)

29 марта в 19:00 в ночном клубе Love (Рабочий городок, ул.Фрунзе,3) пройдет концерт рок-группы Neverlove. Музыканты отечественной тяжелой сцены исполнят лучшие из своих произведений, написанных за минувшие пять лет. Организаторы обещают «новый альбом, мощные слэмы, киловатты звука и атмосферу драйва». Билеты стоят 2500 руб. (16+)

30 марта в 18:00 в Филармонии (ул. Большая Садовая, 170) состоится концерт «Арфа. Пушкин. Любовь». В фойе большого зала горожане услышат классические произведения в исполнении Ростовского академического симфонического оркестра. Солистка-арфистка — Ирина Негадова. Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

30 марта в 17:00 желающие посетить творческий центр «Виваче» (ул. Большая Садовая, 91) смогут окунуться в атмосферу «Звуков Армении». Весь вечер — живой звук, волшебный дудук и изысканный фуршет. Стоимость входного билета —1000 руб. (0+)

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Какие спектакли посетить

29 и 30 марта в 18:30 в Театре драмы им. Горького (Театральная пл., 1) покажут спектакль «Пока сердце в пути». Это история о любви к жизни, об умении ценить жизнь как уникальный дар и не растрачивать почем зря. А еще это рассказ о трогательной и нежной дружбе молодого человека, потерявшего себя в этом мире, и леди элегантного возраста, чья жизненная философия раскроет перед героем новый необыкновенный мир. Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

30 марта в 18:00 на сцене Музыкального театра (ул. Большая Садовая, 134) покажут оперетту «Белая акация». Это — последнее произведение Исаака Дунаевского. Композитор отходит от принципов строения классической оперетты и создает легкую, веселую, красочную лирическую комедию. Ее стилистика выдержана в духе советских фильмов 30–40-х годов. Зрители старшего поколения, посетив спектакль, испытают светлые ностальгические чувства, а молодежи, скорее всего, будет интересно ретро-путешествие в мир страстей и нравов одесских двориков. Стоимость билетов — 5000 руб. (6+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли» идут премьерные показы семейного фильма «Ждун», в главных ролях — Виктор Хориняк и Юлия Александрова. Корабль доброго инопланетянина потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия в космос и начинает ждать помощи, но есть незадача — до его планеты пять световых лет, и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь инопланетянину приходит любознательныи мальчик Никита, а позже подтягивается и вся его семья. Стоимость билетов — от 220 руб. (6+).

Еще одна киноновинка — драма «Пальма 2» с Виктором Добронравовым в главной роли. Оставив большую авиацию, Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком АН-2. Жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, на помощь приходит верная овчарка Пальма. Стоимость билетов — от 220 руб. (6+).

Также среди кинопремьер есть «Царевна-лягушка» — необычная интерпретация известной сказки с Валентиной Ляпиной и Никитой Кологривым в главных ролях. В пруду городского парка живет лягушка, которая любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет земноводную, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но ловит мячик для гольфа. Стоимость билетов — от 220 руб. (6+).

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Чем еще можно заняться

29 и 30 марта в «Центре Истинных Ценностей» (ул. Большая Садовая,121) продолжит работу выставка черно-белых фотографий со всей России. Снимки сделаны в 2024-2025 годах, на обороте каждого указано имя автора и ссылка. Понравившиеся фото можно будет забрать, распечатав на расположенном здесь же оборудовании. Работа выставки продлится до 5 апреля. Вход свободный (6+)

29 марта в 19:30 в Культурном пространстве «Циферблат» (пр. Соколова, 46) пройдет квиз по сериалу «Друзья». Эта игра для тех, кто готов вспомнить яркие эпизоды фильма и проверить, насколько хорошо он знает Росса, Рэйчел, Чендлера, Монику, Джоуи и Фиби. Организаторы предлагают собрать команду или приходить по одиночке, чтобы объединиться в компанию на месте. Вход по тарифам «Циферблата», нужна запись. (16+)

Также 29 марта в 19:00 в ресторане Siesta (пр. Семашко, 46) состоится гастроужин «Каталония». В программе: пять блюд испанской кухни, три вина из Пенедеса и рассказ об этом регионе. Выступят Сомелье Виктория Зубкова и преподаватель испанского языка Екатерина Новикова. Она, в частности, объяснит, почему говорящие на каталонском уверены, что сильно отличаются от обычных испанцев. Стоимость билета — 3300 руб., а для компаний от трех гостей — 3000 руб.(18+)

29 марта в 19:00 в заведении Flash Bar (ул. Седова 5) выступят комики. В составе «концертной бригады» — чемпион Высшей лиги КВН Андрей Исаев, а также участник проекта Open Mic VK и резидент Stand Up Patriki (Москва) Дмитрий Илюхин. По словам организаторов, эти парни знают, как талантливо шутить и заряжать позитивом публику. Стоимость билета — 900 руб. (16+). Скидка 100 руб. по кодовому слову «Флеш».

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Валентина Любашенко