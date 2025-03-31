По итогам года пермский химкомбинат вышел в миллионные убытки

АО «СИБУР-Химпром» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. По информации «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток общества составил 663,2 млн руб. При этом годом ранее компания демонстрировала прибыль в размере 597,3 млн руб. Выручка предприятия выросла на 18% — с 11 млрд до 13 млрд руб. Показатель «прочих расходов» «СИБУР-Химпрома» увеличился в шесть раз и составил 1,7 млрд руб. против 287,3 млн руб. в 2023-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«СИБУР-Химпром» — пермская производственная площадка «СИБУР Холдинга», одной из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний в РФ. АО «СИБУР-Химпром» выпускает бутиловые спирты, этилен, пропилен, этилбензол, стирол и полистирол, а также пластификаторы и 2-этилгексанол.