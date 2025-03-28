В КГУ открылась современная учебная лаборатория при поддержке «Биннофарм Групп» и БФ «Система»

27 марта 2025 года в Курганском государственном университете (КГУ) открылась обновлённая учебная лаборатория для проведения научных исследований и практических занятий по биотехнологиям и биохимии, созданная при поддержке компании «Биннофарм Групп» и Благотворительного фонда «Система». Лаборатория была полностью отремонтирована и оснащена современным оборудованием, включая интерактивные панели, учебно-демонстрационные комплексы по физиологии человека и новую мебель. Это позволит студентам КГУ получать практические знания и навыки, соответствующие требованиям современной фармацевтической индустрии.



Церемония открытия прошла в рамках Студенческой научно-практической конференции КГУ с участием представителей Департамента экономического развития Курганской области, руководства университета и партнёров. В рамках мероприятия представители компаний ознакомились также с проектами студентов в области медицины и фармацевтики и наградили авторов лучших работ.

Владимир Ковалев, директор Департамента экономического развития Курганской области, отметил: «Подготовка квалифицированных кадров — важное условие развития региона. Открывшаяся сегодня при поддержке «Биннофарм Групп» и БФ «Система» лаборатория для студентов Курганского государственного университета — отличный пример такого взаимовыгодного сотрудничества, результаты которого, уверен, мы сможем увидеть в ближайшее время».

Ректор КГУ Надежда Дубив подчеркнула, что обновлённая лаборатория — это продолжение многолетней совместной работы по профориентации и карьерной поддержке студентов, которую Курганский государственный университет ведёт совместно с Благотворительным фондом «Система» и «Биннофарм Групп»: «Реновация лаборатории — это больше, чем просто ремонт и оснащение, это расширение возможностей для профессионального развития студентов».

Дарья Ломтева, руководитель департамента по подбору и адаптации персонала «Биннофарм Групп», рассказала о поддержке молодых специалистов: «Мы помогаем студентам через стажировки, стипендии и инфраструктурные проекты. Наше сотрудничество с Курганским государственным университетом ежегодно даёт хорошие результаты: в 2023 году по итогам стажировки мы приняли на курганский завод «Синтез» семь человек, в прошлом году ещё четыре выпускника получили работу у нас. И мы верим, что открытие лаборатории принесёт пользу ребятам, готовым связать свою жизнь с фармацевтической отраслью».

Алевтина Ксенофонтова, руководитель направления профориентации и наставничества Благотворительного фонда «Система», добавила: «Мы рады видеть, что студенты университета уже на этапе обучения заинтересованы в производственной и научной работе в сфере медицины и фармацевтики, уже сейчас проводят практико-ориентированные исследования. Построение бесшовной образовательной траектории для молодёжи региона — важное направление нашей работы, и в дальнейшем оно будет развиваться и масштабироваться».

Студенты КГУ не первый год принимают активное участие в проектах профориентации и карьерной поддержки молодёжи, реализуемых БФ «Система» в партнёрстве с отечественными работодателями в различных отраслях. Так, при поддержке БФ «Система» и «Биннофарм Групп» в КГУ прошла Межрегиональная молодёжная научно-практическая конференция «Синтез будущего». В прошлом году студенты профильных направлений КГУ смогли получить первый профессиональный опыт на заводе «Синтез» в рамках организованных фондом стажировок и посетили производство с профориентационными экскурсиями. Сотрудничество также охватывает поддержку молодых учёных — студентка КГУ Татьяна Кононцева стала победительницей Стипендиального конкурса «Система» в направлении «Биохимическая инженерия». Кроме того, «Биннофарм Групп» второй год подряд поддерживает конкурс для молодых учёных, проводимый БФ «Система» и РАН в рамках Десятилетия науки и технологий.

Справка о компании: «Биннофарм Групп» - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных препаратов. Компания входит в ТОП-10 фармацевтических компаний России и занимает второе место среди отечественных производителей лекарственных препаратов. «Биннофарм Групп» разрабатывает и производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (480+ регистрационных удостоверений препаратов, 130+ фармакологических групп, 250+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «АЛИУМ» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (г. Зеленоград), АО «Биоком» (г. Ставрополь) и современный R&D-центр (г. Красногорск). Препараты компании можно приобрести в 15 странах. В 2021 и 2025 годах «Биннофарм Групп» осуществила выпуск корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги 2021 года получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research. Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннофарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022 и 2024, а в 2022, 2023 и 2024 годах вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России». Благотворительный фонд «Система» — один из крупнейших благотворительных фондов России, созданный в 2004 году. Миссия Фонда – развитие социального и человеческого капитала в регионах России через предоставление равных возможностей для раскрытия личностного, творческого, социального и профессионального потенциала.

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