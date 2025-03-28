Суд на Ставрополье рассмотрит дело о преступном сообществе, возникшем в колхозе

Прокуратура Ставрополья направила в суд уголовное дело Александра Подставкина, который обвиняется в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) краже (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ), которыми сотрудникам колхоза из Новоалександровского округа нанесен вред на 150 млн руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в надзорном ведомстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019 году руководитель одного из племколхозов Новоалександровского округа Ставропольского края (по данным «Ъ-Кавказ, речь идет о бывшем СПХ «Россия», ныне — АО "Григорополисское") создал преступное сообщество, в которое вовлек бригадиров и других работников организации, с целью хищения имущества сельхозпредприятия. Одним из его участников стал Александр Подставкин, считает обвинение.

В релизе говорится, что участники преступного сообщества принуждали работников колхоза оформлять на себя займы из средств, имеющихся на балансе колхоза, при этом деньги заемщикам на руки не выдавались. Оформленные в качестве займов суммы по подготовленным расходно-кассовым ордерам получал из кассы главный бухгалтер, который убеждал потерпевших, что деньги пойдут на выплату зарплаты, отмечает прокуратура.

Кроме того, говорится в сообщении, участники преступного сообщества путем внесения в документы финансово-хозяйственной деятельности подложных сведений об объемах собранного урожая похищали продукцию, выращенную сельхозпредприятием. Вырученные денежные средства они тратили на покупку недвижимости и автомобилей. Общая сумма причиненного ущерба сельхозпредприятию превысила 150 млн руб.

По информации правоохранителей, обвиняемый скрылся от следствия и находился в федеральном розыске, пока не был задержан в Краснодаре. Теперь его дело рассмотрит Новоалександровский районный суд. Иные участники преступного сообщества ранее приговорены к различным срокам лишения свободы.

Михаил Волкодав