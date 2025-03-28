Курганское УФНС доначислило 193 млн рублей налогов предприятию «Росатома»

Арбитражный суд Москвы отказал ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО, входит в госкорпорацию «Росатом») в приостановлении действия решения управления Федеральной налоговой службы Курганской области о доначислении налогов на сумму 193,4 млн руб. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

ФЭО направил в московский суд заявление об обеспечении имущественных интересов, в котором просил приостановить действие решения УНФС по Курганской области от 7 февраля 2025 года до вступления в силу судебного акта Арбитражного суда Курганской области о признании этого документа незаконным. Налоговый орган своим решением привлек предприятие «Росатома» к ответственности за совершение налогового правонарушения, доначислив ему 193,4 млн руб. налогов.

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил заявление ФЭО о принятии обеспечительных мер, поскольку заявитель не представил никаких доказательств возможности причинения ему значительного ущерба.

Информация об иске ФГУП «ФЭО» к УФНС по Курганской области, рассматриваемом в Арбитражном суде Курганской области, в картотеке дел отсутствует.

В Зауралье работает филиал Федерального экологического оператора — «Экотехнопарк “Щучье”», где перерабатывают отходы первого и второго класса опасности.