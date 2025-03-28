Австралийские рефрижераторы для Ставрополья не пропустила таможня
Специалисты Россельхознадзора в МПП Новороссийска обнаружили нарушение при ввозе оборудования для транспортировки сырья животного происхождения из Австралии, предназначенного для Ставропольского края. Вес груза составил 4440 кг, сообщается на сайте ведомства.
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«При проверке документов не было предоставлено подтверждение о чистке и дезинфекции оборудования, что нарушает условия ввоза, установленные разрешением Россельхознадзора. Это противоречит правилам ветеринарного контроля на таможенной границе Евразийского экономического союза»,— следует из сообщения.
В связи с выявленными нарушениями движение груза было приостановлено. 22 марта 2025 года принято решение о возврате оборудования в страну отправления.