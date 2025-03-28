Австралийские рефрижераторы для Ставрополья не пропустила таможня

Специалисты Россельхознадзора в МПП Новороссийска обнаружили нарушение при ввозе оборудования для транспортировки сырья животного происхождения из Австралии, предназначенного для Ставропольского края. Вес груза составил 4440 кг, сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ

«При проверке документов не было предоставлено подтверждение о чистке и дезинфекции оборудования, что нарушает условия ввоза, установленные разрешением Россельхознадзора. Это противоречит правилам ветеринарного контроля на таможенной границе Евразийского экономического союза»,— следует из сообщения.

В связи с выявленными нарушениями движение груза было приостановлено. 22 марта 2025 года принято решение о возврате оборудования в страну отправления.

Николай Аксенов