В Ижевске разрешили установить памятник народному артисту СССР Муслиму Магомаеву

Народному артисту СССР из Азербайджана, певцу Муслиму Магомаеву установят памятник в парке Космонавтов в Ижевске, следует из постановления горадминистрации от 27 марта. Документ, разрешающий возведение объекта на Воткинском шоссе, 118, опубликован на сайте муниципалитета. Установку памятника инициировал председатель Азербайджанского общественного центра Удмуртии «Достлуг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Муслим Магомаев родился в 1942 году в Баку, АССР. Выступал как на советской сцене и телевидении, так и гастролировал за рубежом. В декабре 1973-го ему присвоили звание Народного артиста СССР. В 1975-1989 гг. Муслим Магомаев являлся художественным руководителем Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра. С 2005-го — гражданин РФ, проживал в Москве. Муслим Магомаев скончался в 2008 году. Среди известных песен эстрадного исполнителя — «Серенада Трубадура», «Лучший город Земли», «Журавли».