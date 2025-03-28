В Ижевске разрешили установить памятник народному артисту СССР Муслиму Магомаеву
Народному артисту СССР из Азербайджана, певцу Муслиму Магомаеву установят памятник в парке Космонавтов в Ижевске, следует из постановления горадминистрации от 27 марта. Документ, разрешающий возведение объекта на Воткинском шоссе, 118, опубликован на сайте муниципалитета. Установку памятника инициировал председатель Азербайджанского общественного центра Удмуртии «Достлуг».
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Муслим Магомаев родился в 1942 году в Баку, АССР. Выступал как на советской сцене и телевидении, так и гастролировал за рубежом. В декабре 1973-го ему присвоили звание Народного артиста СССР. В 1975-1989 гг. Муслим Магомаев являлся художественным руководителем Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра. С 2005-го — гражданин РФ, проживал в Москве. Муслим Магомаев скончался в 2008 году. Среди известных песен эстрадного исполнителя — «Серенада Трубадура», «Лучший город Земли», «Журавли».