Оборот общепита в Прикамье снизился на 4,4%
Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе – феврале 2025 года составил 132,266 млрд руб., что на 0,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.
Фото: Максим Киммерлинг
Оборот общественного питания в Пермском крае составил 7,075 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 4,4% ниже уровня прошлого года.
Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 марта 2025 года составил 58,1 млрд руб., что соответствует 45 дням торговли.