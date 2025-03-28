Оборот общепита в Прикамье снизился на 4,4%

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе – феврале 2025 года составил 132,266 млрд руб., что на 0,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Киммерлинг Фото: Максим Киммерлинг

Оборот общественного питания в Пермском крае составил 7,075 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 4,4% ниже уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 марта 2025 года составил 58,1 млрд руб., что соответствует 45 дням торговли.