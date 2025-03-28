Первые шесть случаев укусов клещей зарегистрировали в 5 районах Татарстана. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Татарстане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В пяти районах Татарстана зарегистрированы первые случаи укусов клещей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В пяти районах Татарстана зарегистрированы первые случаи укусов клещей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Два первых случая выявили у казанцев, которые выезжали в лесополосу в Лаишевский и Пестречинский районы. Еще 2 зарегистрировали в Зеленодольском районе.

Также 2 случая выявили в Камском Устье и Заинском районе.

Дарья Сайфиева