В группе ПЦБК сменился руководитель PR-службы

Как стало известно «Ъ-Прикамье», пермская телеведущая Светлана Заболотских покинула пост PR-директора группы ПЦБК. Ее последний рабочий день в должности был 27 марта. В этой должности она работала с 2018 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Заболотских

Фото: «Новый компаньон» Светлана Заболотских

Фото: «Новый компаньон»

Сама госпожа Заболотских подтвердила «Ъ-Прикамье» факт ухода. Ее уход связан с работой в новом проекте, его детали не раскрываются.

В прошлом году Светлана Заболотских стала автором и ведущей телепрограммы «Лицом к лицу» на «РБК-Пермь». С 2008 по 2013 год она возглавляла редакцию телекомпании ВЕТТА, в дальнейшем трудоустроилась замдиректора по развитию пермского филиала Высшей школы экономики.

ПЦБК — предприятие полного производственного цикла: от переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. Компания входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России, является одним из крупнейших переработчиков макулатуры. На предприятии работают 2,6 тыс. человек.