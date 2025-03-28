Жителя Смоленской области задержали за призывы «истреблять русских семьями»

Жителя Десногорска в Смоленской области задержали за призывы истреблять русское население целыми семьями, сообщили в региональном отделении ФСБ. Он выступал против СВО и объяснил свои призывы ненавистью к российскому народу.

«Злоумышленник открыто поддерживал высказывания относительно применения насилия в отношении русского народа. Кроме того, сам настаивал на необходимости расправляться с русскими, призывая к этому других пользователей. В частности, предлагал истреблять россиян семьями, начиная с детей и заканчивая пожилыми людьми»,— сообщили в ведомстве.

В ФСБ уточнили, что мужчина был частью проукраинских и эмигрантских сообществ в одном из мессенджеров, где и призывал к истреблению россиян. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 280 УК («Публичные призывы к экстремизму»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.