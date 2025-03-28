С 22 апреля в трех казанских ресторанах быстрого питания Rostic’s (бывший KFC) халяльное меню будет исключено из ассортимента. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на комитет по стандарту «халяль» Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из трех казанских ресторанов сети Rostic’s исключат халяль-меню

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Из трех казанских ресторанов сети Rostic’s исключат халяль-меню

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Решение связано с тем, что компания-владелец отказалась продлевать сертификат, подтверждающий соответствие нормам и принципам шариата.

«В этих ресторанах больше не будет гарантии соблюдения норм халяля, одобренных комитетом, включая использование только разрешенных ингредиентов и контроль всего производственного процесса», — говорится в сообщении комитета.

Артём Дергунов