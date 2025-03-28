Акробаты из Новороссийска победили на всероссийских соревнованиях

Новороссийские спортсмены победили на всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всероссийские соревнования «Две звезды» состоялись в Краснодаре. В них приняли участие более 600 спортсменов со всей России. Среди них – акробаты спортивной школы «Надежда» из Новороссийска.

В составе команды Новороссийск представляли Михаил Слабинский, Илья Андриюк, Артем Нурмехамитов, Евгений Коваленко, Даниил Романцов, Константин Христостомов, Владимир Фацаев и Иван Загорулько. Спортсмены стали лучшими в своей возрастной категории, завоевав признание судей и зрителей.

Тренеры команды Денис Близнюк и Анна Клепченко выразили свою гордость за достижения своих воспитанников.

Алена Воробьева