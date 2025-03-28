Уроженца Оренбуржья задержали в Московской области по подозрению в производстве наркотиков

В Московской области пресекли деятельность двух нарколабораторий, на которых производилось порядка 500 кг наркотиков в месяц или выше 1,5 млн разовых доз. По подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей и уроженец Оренбургской области. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

По данным ведомства, полицейские остановили иномарку, которая выезжала с территории поселка в Раменском муниципальном округе. В багажнике автомобиля обнаружили четыре кг. кристаллического вещества. Водителя и пассажира задержали.

В домовладении на арендованном участке в этом же поселке полицейские выявили две лаборатории по производству синтетических наркотиков. Также обнаружены крупные партии готовых запрещенных веществ, химические реактивы, остатки наркосодержащих жидкостей, лабораторное оборудование. Здесь же задержали третьего подозреваемого. Изъятое направят на экспертизу.

По словам подозреваемых, сырье для производства они получали через тайники-закладки. Готовый продукт по указанию куратора нелегального интернет-магазина расфасовывался на оптовые партии для отправки в различные регионы нашей страны.

Всего изъято более 200 кг мефедрона. По ценам черного рынка розничная стоимость изъятого наркотика составляет более 800 млн руб.

Руфия Кутляева