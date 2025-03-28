В Самарской области создают высокотехнологичное производство по переработке металлических отходов

ООО «Рециклинг-Инновации - Технологии» («РеИнТех») запустит в Кинеле завод по производству вторичных алюминиевых сплавов из алюминиевого лома. Данный металл является уникальным материалом, чей жизненный цикл можно воспроизводить бесконечное число раз, без потери качества.

Проекты по рециклингу алюминия успешно реализуются в крупнейших металлургических компаниях по всему миру, демонстрируя уникальные показатели по снижению энергетических затрат при производстве новой продукции и кратному снижению углеродного следа. Представители компании отметили, что произведенные на заводе сплавы будут иметь углеродный след в восемь раз ниже, чем первичный алюминий.

Проект направлен на развитие рециклинговой переработки вторсырья в России. На рынок планируют выводить 45 тыс. т сплавов в год с высокими потребительскими свойствами, ориентированной на производства, локализованные в РФ и странах СНГ, включая критически важные отрасли производства. В качестве сырья будут использоваться отходы алюминиевого лома: детали машин, части конструкций и бытовых приборов, банки, упаковка, алюминиевая стружка.

Общий объем инвестиций составит 3,5 млрд руб. На проектную мощность по выпуску вторичных сплавов предприятие намерено выйти уже в первом квартале 2026 года.

В 2023 году ООО «Реинтех» начало реализацию инвестиционного проекта в Самарской области. Новый завод по производству вторичных алюминиевых сплавов появится на базе реконструированного производственного объекта схожей специализации в поселке Алексеевка, входящем в городской округ Кинель. В ООО «Реинтех» отметили, что «новое производство будет оснащено самым современным высокопроизводительным оборудованием и системами автоматизации производственных процессов». Оборудование, используемое для оснащения производства, выбрано с учетом наилучших доступных технологий в области переработки алюминиевого лома, основываясь на отечественных и зарубежных разработках. Так же принципиальным было соответствие данного оборудования высоким требованиям по охране окружающей среды, экологической и промышленной безопасности.

По итогам реконструкции на участке площадью 4,5 га разместят сортировочный и литейных цеха, склад , и административно-бытовое здание и другие объекты инфраструктуры. Особое внимание компания уделяет подготовке лома перед его переплавом. Отсортированный и измельченный лом делится на фракции. Три автоматизированные линии, включающие более 50 наименований оборудования, методами магнитной, воздушной, вихретоковой, и рентген-сепарации, удаляют из сырья различные примеси и инородные включения, такие как железо, пластик, стекло, резина, дерево, бумага, ветошь, медные и цинковые детали, остатки смазочных материалов и жидкости. Удаления этих включений необходимо не только для получения более качественных продуктов, но и исключает их горение в процессе плавки, чем минимизирует количество вредных выбросов.

Плавильно-литейное оборудование выбрано с учетом лучших мировых практик и с учетом современных тенденций развития рециклинговых технологий.

Значительная доля инвестиций запланирована на пыле- и газоочистное оборудование. Для достижения наилучших результатов по охране окружающей среды и здоровья населения выбрана современная технология «сухой» очистки выбросов от газообразных загрязняющих веществ, посредством их абсорбции. А для пыли предусмотрены системы рукавных фильтров.

Большая часть технологических операций будет автоматизирована. При этом инвестор создаст 250 новых рабочих мест. После выхода на планируемые производственные показатели налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят порядка 350 млн руб. в год.

«Предприятие будет способствовать выполнению стратегически важной для Российской Федерации задачи — ресурсосбережения и повышению индекса использования вторичных ресурсов. Это будет происходить благодаря возврату в промышленный оборот алюминиевого лома», — комментируют в ООО «Реинтех».

Евгений Чернов