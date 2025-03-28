Эксперты Интерлизинга рассказали, как рассчитать риски в лизинге

21 марта сотрудники Интерлизинга — директор по рискам Олег Храмовский и директор по связям с инвесторами Николай Алексеев — приняли участие в конференции от Объединенной лизинговой ассоциации. Спикеры рассказали, с какими рисками придется столкнуться лизинговым компаниями в этом году и что ждет финансовый рынок в ближайшее время.

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Помимо этого, в рамках мероприятия другие эксперты и наши коллеги обсудили общую макроэкономическую ситуацию, пути управления рисками на рынке и нюансы работы лизинговых компаний в новых условиях.

Олег Храмовский основной текущей проблемой выделил перегрузку стоков лизингового рынка. «Рынок переполнен стоками, и это может сыграть злую шутку с классическим лизинговым продуктом. Поэтому мы должны глубже анализировать бизнес-модели клиентов и учиться работать эффективнее со стоком, чтобы избежать рисков», — говорит Храмовский Олег.

Также спикер поделился персональным опытом. В рамках работы по рискам в Интерлизинге сделали акцент на трех направлениях: работа с данными, развитие моделинга и машинного обучения для риск-менеджмента и создание экосистемы.

Основным направлением риск-менеджмента в Интерлизинге стал «разворот» в сторону цифровизации и продуктивности. «Я верю, что лизинг должен двигаться в сторону цифровизации и моделирования. Это сделает отрасль сильнее», — комментирует Олег Храмовский.

Своим мнением о текущей ситуацией на рынке лизинга, путями управления рисками и особенностями выхода лизинговых компаний на фондовый рынок поделился Алексеев Николай — директор по связям с инвесторами Интерлизинга.

Николай отметил, что 2024 год подтвердил не все прогнозы и ожидания по стоимости фондирования и денежно-кредитной политике Банка России:

«Те, кто не использовал хеджирующие инструменты, столкнулись с убытками и вынуждены были пересматривать ставки для клиентов. А это всегда ставит под угрозу работу и репутацию лизинговых компаний», — комментирует эксперт.

При этом фондирование через рынок капитала стало дороже: при ключевой ставке в 21% фактическая стоимость заимствований достигала 26%. Несмотря на это, динамика на облигационном рынке среди лизинговых компаний, по словам Николая, остается положительной и формирует отложенные возможности. Согласно последней статистике ЦБ, число активных клиентов на инвестиционном рынке увеличивается. За прошедший год в коммерческие облигации было проинвестировано 859 миллиардов рублей.»

«Несмотря на сложности, 2024 год стал успешным для нас: объем выпуска облигаций превысил ожидания, а объем размещения рыночных лизинговых компаний составил 127 миллиардов рублей. Однако регуляторные риски, такие как новые требования к резервам и ограничения для частных инвесторов, создают дополнительные вызовы», — рассказывает Алексеев Николай.

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