Астраханский инспектор ДПС стал фигурантом дела о мошенничестве

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении инспектора ДПС. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в декабре минувшего года фигурант предложил местному жителю добиться непривлечения того к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За эти услуги инспектор ДПС ОМВД России по Ахтубинскому району попросил 300 тыс. руб.

Астраханец передал фигуранту деньги, которыми тот распорядился по своему усмотрению. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов