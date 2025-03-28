Объем налогов от бизнеса на Ставрополье вырос на 21%

В Ставропольском крае налоговые поступления от малого и среднего бизнеса за 2024 год составили 43 млрд руб., что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным на март 2025 года, в секторе МСП заняты около 430 тыс. человек. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 500 тыс. Для поддержки предпринимателей в крае реализуется 60 различных мер.

К августу 2024 года количество самозанятых на Ставрополье достигло 162 тыс. человек, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние десять лет этот показатель вырос с 99 тыс. в 2013 году до 252 тыс. в 2023-м. На поддержку самозанятых из бюджета было направлено более 3,5 млрд руб.

Николай Аксенов