Курумоч переходит на весенне-летнее расписание

В воскресенье, 30 марта, международный аэропорт Курумоч перейдет на весенне-летнее расписание, сообщили в пресс-службе аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Оно будет действовать до 25 октября 2025 года. В летний сезон совершать полеты будут 23 авиакомпании по 43 направлениям.

Прямыми рейсами можно будет улететь в 22 города России, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Увеличится количество рейсов в Калининград. Из международных направлений лидером по количеству рейсов остается Турция: заявлены рейсы в Стамбул и в Анталью. В расписании также есть рейсы в Шарджу, Дубай, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх, Ереван и Тбилиси.

Сабрина Самедова