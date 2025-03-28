Лидер СРЗП Сергей Миронов: может быть принято решение о ротации бойцов на СВО

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предположил, что руководство страны может принять решение о форме ротации мобилизованных участников специальной военной операции (СВО). Свое мнение он высказал в Новосибирске на встрече с активом регионального отделения СРЗП.

Встреча состоялась 28 марта. «Я бы так аккуратно сказал, что, вероятно, какие-то решения будут приниматься»,— сказал господин Миронов, отвечая на вопрос участника СВО Руслана Колника о возможности ротации военнослужащих. По словам господина Колника, сегодня это один из главных вопросов, который обсуждают бойцы и члены их семей.

Лидер парламентской партии напомнил, что 25 марта на встрече с членами Совета по культуре и искусству об этом же президента РФ Владимира Путина спросил писатель, сопредседатель СРЗП Захар Прилепин. «Министерство обороны над этим думает. Конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения»,— отреагировал тогда глава государства. По мнению Сергея Миронова, это можно считать первым официальным признанием наличия такой проблемы.

Валерий Лавский