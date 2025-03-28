В Челябинске УФАС возбудило дело о распродаже «немецкой» обуви

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело по рекламе распродажи обуви. В телевизионном ролике обнаружены признаки недостоверности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На рекламу распродажи немецкой обуви в УФАС пожаловался житель Челябинска. Видеоролики показывали на телеканале НТВ осенью 2024 года.

«Организатор распродажи не представил в антимонопольный орган доказательства, подтверждающие место производства реализуемых товаров», — сообщает Челябинское УФАС России.

В отношении рекламодателя возбуждено дело по признакам нарушения п. 2 ч. 3 ст. 5 закона «О рекламе». Этот пункт признает недостоверной рекламу, которая содержит не соответствующие действительности сведения о любых характеристиках товара, в том числе о месте его происхождения.