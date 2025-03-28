Из Челябинска в Кунгур запущены первые тематические поезда

В рамках тура выходного дня из Челябинска в Кунгур и Пермь запущены тематические поезда «Кунгурский экспресс». Первый отправляется 29 марта, возвращается 31 марта. Маршруты рассчитаны и для школьных групп, и для индивидуальных туристов и семей, сообщает пресс-служба автономного некоммерческого общества «Центр проектного развития».

В программу входят обзорные экскурсии по городам, посещение Кунгурской ледяной пещеры, а также мастер-классы в Художественном музее и Художественно-промышленном колледже в Кунгуре. Предусмотрена торжественная встреча путешественников на железнодорожном вокзале с театрализованным представлением.

Тематический поезд запустили в рамках межрегионального сотрудничества с участием туристических операторов, челябинского Центра проектного развития территорий, пермского Центра развития туризма и министерства по туризму Пермского края.

Виталина Ярховска