Саратовская прокуратура добилась погашения долга перед субъектами МСП на 2,2 млн

В Саратовской области благодаря вмешательству прокуратуры ГУЗ «Питерская районная больница» погасило задолженность по контрактам на сумму более 2,2 млн руб. перед субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для госнужд прокуратура Питерского района выяснила, что с сентября по декабрь минувшего года указанное учреждение здравоохранения заключило с субъектами МСП контракты на поставку медоборудования и продуктов питания. Поставщики исполнили свои обязательства, но заказчик своевременно не выплатил им за работу более 2,2 млн руб.

После проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление главврачу ГУЗ «Питерская районная больница». В итоге медицинское учреждение в полном объеме погасило задолженность перед субъектами МСП.

Павел Фролов