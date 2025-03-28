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Башкирия внесла в Госдуму законопроект о российско-белорусском кластере

Курултай Башкирии внес в Государственную Думу проект федерального закона о российско-белорусском инвестиционном кластере, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Согласно законопроекту, Башкирию предлагается сделать пилотным регионом кластера, отмечается в сообщении.

«Беларусь — стратегический партнер России в разных сферах, включая промышленность, сельское хозяйство и культуру»,— отметил председатель Курултая Константин Толкачев. По его словам, для Башкирии это также приоритетное направление международного сотрудничества.

Башкирия и Беларусь уже реализуют совместные проекты. По мнению господина Толкачева, опыт региона может быть полезен в масштабах всей страны.

Законопроект определяет особенности функционирования и механизмы кластера — от рассмотрения заявок на участие до конкретных налоговых льгот и порядка разрешения споров между хозяйствующими субъектами.

Майя Иванова

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