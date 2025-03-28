Уровень Тобола в Кургане превысил отметку в 3 метра

За прошедшие сутки уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 22 см. На 8 часов 28 марта зафиксирована отметка 303 см над нулем поста. Об этом сообщает Гидрометцентр Курганской области.

В селе Звериноголовское уровень Тобола за сутки поднялся на 35 см и достиг 405 см. Неблагоприятные паводковые явления могут наблюдаться, если вода в реке Тобол превысит 700 см в Кургане и 890 см в Звериноголовском.

По данным регионального гидрометцентра, все еще превышена отметка выхода воды на пойму рек Уй в селе Усть-Уйское Целинного округа и Исеть в Шадринске и селе Мехонское Шатровского округа. При этом за последние сутки уровень воды в реке Уй снизился на 14 см, а в Исете продолжает расти — на 5 см в Шадринске и на 33 см в Мехонском.