Предприниматели Анапы и Темрюкского района получили 5 млн рублей поддержки

В Краснодарском крае предпринимателям Анапы и Темрюкского района в зоне ЧС выделили более 5 млн руб. региональной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства выделили в рамках программы в региональном Фонде микрофинансирования. В работе находится еще 16 заявок от бизнесменов на сумму более 60 млн руб. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, новый микрозаем, наряду со смягчением условий по программам, позволит стабилизировать деятельность предпринимателей и сохранить рабочие места.

Губернатор отметил, что полученные средства можно использовать для оплаты труда сотрудников, аренды и коммунальных услуг, а также на строительство, ремонт и реконструкцию нежилых помещений, зданий и сооружений. Кроме того, эти деньги можно потратить на другие операционные расходы.

Микрозаем «Специальный Анапа» предназначен для предпринимателей, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации и чья выручка снизилась более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Сумма займа может составлять от 100 тыс. до 5 млн руб., а срок его предоставления — до 3 лет, с годовой ставкой 2%. Новый вид займа доступен не только для предпринимателей, работающих в санаторно-курортной сфере, но и для представителей других отраслей, которые столкнулись со снижением выручки после введения режима ЧС.

Для предпринимателей Анапы и Темрюкского района пересмотрены условия действующих программ. В частности, ставка по займу «Отельер» для категории «благоустройство» снижена до 3,25% годовых. Также введена отсрочка по оплате основного долга: по займу «Отельер» — на 9 месяцев, а по займу «Специальный (ЧС)» — на 12 месяцев. Реструктуризация проведена по нескольким выплатам на общую сумму 15 млн руб.

Алина Зорина