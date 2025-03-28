Промпроизводство в Челябинской области снизилось на 3,4% в январе-феврале

Индекс промышленного производства в Челябинской области в январе-феврале 2025 года составил 96,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале объемы промпроизводства сократились на 3,2% в годовом выражении, сообщает Челябинскстат.

Добыча полезных ископаемых в регионе сократилась на 13% в январе-феврале. Производство в обрабатывающих отраслях снизилось на 2,6% год к году, в сфере «Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» — на 5,6%. Увеличилось производство на 15,2% в отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

В «обработке» по итогам двух месяцев 2025 года зафиксирован рост производства прочих транспортных средств и оборудования — на 45,4%, не включенных в другие группировки машин и оборудования — на 15,9%, электрооборудования — на 15%, лекарственных средств и медицинских материалов — на 15,4%, компьютеров и электронных изделий — на 10,6%,бумаги и бумажных изделий — на 6,3%, а также автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 1,4%.

Наибольшее падение в январе-феврале в годовом выражении произошло в производстве одежды — на 61,7%, кожи и изделий из нее — на 31,6%, обработке древесины и производстве изделий из дерева (кроме мебели) — на 23%, прочих готовых изделий — на 20,3%, химических веществ и продуктов — на 18,6%, напитков — на 14%. Металлургическое производство сократилось на 7%.