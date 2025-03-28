В Челябинской области с начала года выявлено 16 случаев бешенства животных

С начала 2025 года в населенных пунктах Челябинской области от бешенства погибли 16 животных. Среди них восемь кошек, семь собак и лиса, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Восемь погибших от бешенства кошек нашли в селе Октябрьское, деревне Бутырки, Копейске, Троицке, Курчатовском и Тракторозаводском районе Челябинска, а также в селе Чесма.

Болезнь также стала причиной смерти у семи собак в Сатке, поселках Петровский и Самарский, деревне Петроград, в Еманжелинске и в поселке Увелка.

Кроме того, от бешенства погибла одна лиса в деревне Замериново Октябрьского района.

На всех территориях по распоряжению правительства Челябинской области установили карантин. Проводятся противоэпизоотические мероприятия.