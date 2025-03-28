Мальчика с двумя аневризмами мозга спасли врачи Педиатрического университета

Специалисты Педиатрического университета спасли девятилетнего мальчика с двумя аневризмами головного мозга, это очень редкая патология, сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врачи Педиатрического университета, спасшие жизнь девятилетнего мальчика

Фото: Пресс-служба Педиатрического университета Врачи Педиатрического университета, спасшие жизнь девятилетнего мальчика

Фото: Пресс-служба Педиатрического университета

Ребенка экстренно доставили в один из городских стационаров с кровоизлиянием в мозг, вызванным разрывом аневризмы. Следом несовершеннолетнего перевели в клинику Педиатрического университета, где ему выполнили рентгенэндоваскулярное вмешательство.

По словам нейрохирурга Любови Горловой, у школьника были аневризмы левой передней мозговой артерии и правой внутренней сонной артерии. Установить, какая из них разорвалась первой, не представлялось возможным.

Затем специалисты ввели ребенку катетер через бедренную артерию и под контролем рентгеновского оборудования продвинули его к голове. В итоге аневризмы закрыли специальными микроспиралями. Операция длилась около часа. Мальчик идет на поправку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что врачи Педиатрического университета спасли девочку, которой эскалтор метрополитена зажевал пальцы. Раны обработали и ушили, на лишенные эпидермиса поверхности наложили мазь.

Андрей Маркелов